Москва, , 11:29 — REGNUM С начала 2021 года в Москве выдано около 40 тыс. ипотечных кредитов, сообщили 18 мая в пресс-службе столичного управления Росреестра.

За первые четыре месяца зарегистрировано 39 485 договоров ипотечного кредитования. Это на 44% больше, чем в аналогичные сроки 2020 года. Тогда оформили 27 488 таких кредитов. Более того, результат на 36% превысил рекордное начало 2019 года — 28 948 ипотек с января по апрель.

При этом апрель 2021 года показал рост к марту 2021 года на 14% — 12 951 ипотечный кредит против 11 404. Поскольку в апреле 2020 года были зарегистрированы всего 2624 ипотечные сделки, рост получился пятикратным.

«С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру-декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве», — прокомментировал показатели глава управления Игорь Майданов.