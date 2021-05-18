Бишкек, , 11:29 — REGNUM Разработчики нового Уголовно-процессуального кодекса Киргизии хотят значительно расширить список преступлений, по которым будет разрешено закрывать уголовные дела за примирением сторон. Об этом известно в ходе заседания тематического круглого стола, передает «Кабар».

По словам эксперта общественного фонда «Стратегические решения» Ирины Летовой, в список предлагается включить даже тяжкие и особо тяжкие преступления.

Она отметила, что речь идет о таких преступлениях, как: