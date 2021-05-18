Бишкек, 18 мая 2021, 11:29 — REGNUM Разработчики нового Уголовно-процессуального кодекса Киргизии хотят значительно расширить список преступлений, по которым будет разрешено закрывать уголовные дела за примирением сторон. Об этом известно в ходе заседания тематического круглого стола, передает «Кабар».
По словам эксперта общественного фонда «Стратегические решения» Ирины Летовой, в список предлагается включить даже тяжкие и особо тяжкие преступления.
Она отметила, что речь идет о таких преступлениях, как:
- рабство
- принуждение к изъятию органов человека для трансплантации
- незаконную трансплантацию и торговлю человеческими органами
- похищение и торговлю людьми
- незаконное лишение свободы
- незаконное проведенное опытов на людях
- подмену ребенка
- вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных конфликтов
- вовлечение в занятие проституцией
- принуждение к вступлению в брак или в брачные отношения
- религиозный брак с несовершеннолетними
- разбой
- легализация нелегальных доходов
- рейдерство
- публичные призывы к террористической деятельности
- создание и финансирование экстремистской организации
- доведение до самоубийства
- истязание
- незаконное прерывание беременности