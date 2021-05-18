Бишкек, 18 мая 2021, 11:29 — REGNUM Разработчики нового Уголовно-процессуального кодекса Киргизии хотят значительно расширить список преступлений, по которым будет разрешено закрывать уголовные дела за примирением сторон. Об этом известно в ходе заседания тематического круглого стола, передает «Кабар».

По словам эксперта общественного фонда «Стратегические решения» Ирины Летовой, в список предлагается включить даже тяжкие и особо тяжкие преступления.

Она отметила, что речь идет о таких преступлениях, как:

  • рабство
  • принуждение к изъятию органов человека для трансплантации
  • незаконную трансплантацию и торговлю человеческими органами
  • похищение и торговлю людьми
  • незаконное лишение свободы
  • незаконное проведенное опытов на людях
  • подмену ребенка
  • вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных конфликтов
  • вовлечение в занятие проституцией
  • принуждение к вступлению в брак или в брачные отношения
  • религиозный брак с несовершеннолетними
  • разбой
  • легализация нелегальных доходов
  • рейдерство
  • публичные призывы к террористической деятельности
  • создание и финансирование экстремистской организации
  • доведение до самоубийства
  • истязание
  • незаконное прерывание беременности