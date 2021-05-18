Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге проложено более 9 тыс. километров тепловых сетей. Для поддержания их в исправном состоянии требуется перекладывать 350−400 км сетей в год. В 2019 году было модернизировано 230 км тепло сетей, в 2020 году — 250 км, на 2021 год запланировано переложить 270 км тепловых сетей. Однако пока этого всё-таки мало для безаварийной работы инженерной инфраструктуры. Об этом говорилось 18 мая на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Помимо замены старых изношенных труб на новые, в Северной столице ищут новые технологические решения для продления сроков службы теплосетей. Городской комитет по энергетике обратился с этой целью к ведущим вузы страны, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Сейчас готовится программа исследования, по результатам которого будет либо создан новый материал для труб, либо новое покрытие, которое позволит увеличить срок службы труб в два раза — до 50 лет», — заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

По его словам, в отопительный период 2020/21 года увеличилось количество технологических дефектов на теплосетях. Наиболее уязвимыми территориями в плане угрозы дефектов являются пригородные Пушкинский и Колпинский районы.

Напомним, отопительный сезон в Петербурге в этот раз продолжался 239 дней, что является средним показателем за последние 40 лет. Возникавшие в ходе отопительного сезона дефекты устранялись в нормативные сроки.

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