Иваново, , 11:28 — REGNUM В Ивановской области введено 24 дополнительных поезда на пригородных направлениях с начала мая. Об этом сообщили 18 мая в пресс-службе правительства региона.

Новые пригородные поезда с 17 мая начали курсировать поезда по направлениям Иваново — Тейково, Иваново — Гаврилов Посад, Гаврилов Посад — Тейково. Ранее, с 10 мая, начали курсировать новые пригородные поезда по маршрутам Иваново — Фурманов и Иваново — Шуя. Перевозки осуществляются рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан».

В целом с начала мая частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в Ивановской области выросла вдвое.

О развитии сети пригородного железнодорожного сообщения в Ивановской области ранее договорились губернатор региона Станислав Воскресенский и глава РЖД Олег Белозёров. Первым этапом этой работы стал запуск скоростного рельсового автобуса по маршруту Иваново — Кинешма.