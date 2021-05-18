Бишкек, 18 мая 2021, 11:28 — REGNUM Канадская компания «Centerra Gold» отреагировала на решение киргизского парламента разрешить властям республики ввести внешнее управление на «Кумторе» заявлением о том, что «правительство Киргизии фактически захватило контроль над рудником «Кумтор».

Золотоносный рудник «Кумтор»
Золотоносный рудник «Кумтор»
Kalia Moldogazieva The EITI

Иностранный инвестор отмечает, что действия парламента являются явным нарушением многолетних инвестиционных соглашений.

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Руководство канадской горнорудной компании обратилось к киргизским властям с призывом принять меры для обеспечения безопасности сотрудников компании и рудника.

«Призываем правительство Киргизии воздержаться от дальнейших враждебных действий, включая изъятие документов и компьютеров, а также запугивание старших сотрудников «Кумтор Голд», которые подверглись визитам спецслужб и угрозам необоснованного уголовного преследования», — подчеркивают в «Centerra Gold».

Также канадский инвестор выразил обеспокоенность тем, что последние действия киргизских чиновников грозят безработицей 2 700 сотрудникам «Кумтора», из которых 99% являются гражданами Киргизии, и сотен местных поставщиков, поддерживающих деятельность золоторудного комбината.

«Данные действия рискуют уничтожить значительные ресурсы, которые Киргизская Республика извлекает из положения компании «Kumtor Gold» как крупнейшего частного работодателя и налогоплательщика в стране, и ставят под сомнение планы о выделении $2 млрд в виде дополнительных капитальных вложений для продления срока службы рудника до 2031 года», — отмечается в заявлении.

Подводя итог, руководство компании «Centerra Gold» сообщило о том, что по-прежнему готово вступить с правительством Киргизии в конструктивный диалог по вопросам, являющимся для него предметом спора.

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