Минск, , 11:26 — REGNUM Александр Лукашенко 18 мая проводит заседание совбеза Белоруссии. Руководитель республики заявил о необходимости повышения роли этого органа в госуправлении в целях «защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Белоруссии, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму».«Учитывая агрессивные попытки превратить Белоруссию, по терминологии США, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом Безопасности новые конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном мной 9 мая декрете».

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Лукашенко подчеркнул: «Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета Безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Белоруссии, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыт».