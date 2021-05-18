Уфа, , 11:29 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 37 039 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 34 726 человек, в том числе 97 человек победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Башкирии скончались три пациента с COVID-19. В регионе завершили вакцинацию от COVID-19 более 234 тысяч человек, в том числе 9423 желающих вакцинировались за прошедшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 мая в республике за сутки выявили 90 пациентов с COVID-19.