Чита, , 11:23 — REGNUM По состоянию на 18 мая в Забайкальском крае, где проживет более одного миллиона человек, первую вакцину от SARS-CoV-2 получили 146 544 человека (30,9% от плана вакцинации), вторую — 110 108 человек (23,3% от плана вакцинации). Об этом 18 мая на заседании штаба по вакцинации населения заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

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По его словам, очередной максимум по числу вакцинировавшихся в мае (3061 человек) был зарегистрирован накануне, 17 мая.

«Это хороший результат, но вакцина на остатке еще есть. В ближайшие дни еще ждем поступление порядка 30 тысяч доз. Сейчас работу будем усиливать точечно — по самым слабым районам», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составило 42 789, причём 89 из них обнаружили за сутки.

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