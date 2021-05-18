Домодедово, Московская область, , 11:28 — REGNUM Повреждения при посадке в московском аэропорту «Домодедово» получил самолет авиакомпании Air Moldova. Об этом 18 мая сообщила глава пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика.

«Air Moldova проинформировала Управления гражданской авиации об инциденте. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценка технического состояния самолета. После инцидента все пассажиры были эвакуированы в максимальной безопасности», — приводит ее слова ТАСС.

Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В то же время, по данным Телеграм-канала runway09. aviation, повреждения при посадке получил борт 9U171, который выполнял рейс по маршруту Кишинев — Москва и из-за сильного ветра только со второго захода смог совершить жесткую посадку, при этом повредив хвостовую часть.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что под Архангельском потерпел крушение вертолет Robinson, в результате чего погиб один человек.