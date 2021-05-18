Пермь, , 11:23 — REGNUM В Перми сформировали волонтёрский корпус, который окажет помощь при проведении XX Молодежных Дельфийских игр. Они пройдут столице региона с 21 по 26 мая, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Волонтерами стали 350 человек — студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа и волонтеры Российских студенческих отрядов. Для всех них участие в Дельфийских играх позволит приобрести ценный опыт организаторской деятельности события федерального значения.

В обязанности волонтеров входят встреча и регистрация участников, аккредитация и сопровождение, помощь в заселении в гостиницы и передвижениях по городу. Кроме того, добровольцам предстоит ежедневно собирать информацию с конкурсных площадок, брать интервью у участников и членов жюри и размещать сведения в соцсетях. Штаб игр будет находиться в ДК им. Солдатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 026 мая Пермь примет Молодежные Дельфийские игры России, в которых примут участие свыше 2 тыс. человек.

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