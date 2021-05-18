Москва, , 11:32 — REGNUM В жаркое время нужно потреблять больше воды и напитков, чем обычно, но нельзя пить ледяную жидкость залпом. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал 18 мая РИА Новости.

Квас Максим Додонов © Красная Весна

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Он отметил, что в жару все ресурсы организма идут на охлаждение и поддержание жизнеспособности, потребление жидкости растёт, так как она интенсивно теряется с потом. Единой рекомендации о том, сколько пить воды, не существует.

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Примерная рекомендация — 40 миллилитров воды на килограмм веса. На нехватку жидкости в организме обычно указывает чувство жажды.

«Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай», — рассказал Тяжельников.

Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки и кофе. Особенно вреден в жару алкоголь. Вред могут нанести и ледяные напитки из-за резкой разницы с температурой тела. Их употребление чревато снижением иммунитета и быстрым заболеванием.