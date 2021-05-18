Минск, , 11:22 — REGNUM «Сразу несколько редакторов tut. by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис tut. by и Hoster. by», — сообщает белорусский портал tut.by.

Департамент финансовых расследований КГК Белоруссии воздерживается от комментариев.

Редакция портала сообщает, что сотрудники его офиса не отвечают на звонки. Представители ДФР также посетили и региональные офисы портала.

Напомним, в 2018 году белорусский портал tut. by подвергся уголовному преследованию с обвинением в хищении официоза у государственного информагентства БелТА. В том же году был вынесен политически мотивированный приговор по «делу регнумовцев», обвинённых в «экстремизме».

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В 2019 году суд Заводского района Минска приговорил главреда портала к штрафу. В 2020 году мининформ Белоруссии через Экономический суд Минска лишил самый популярный портал республики статуса СМИ.