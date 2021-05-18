Джакарта, 18 мая 2021, 11:21 — REGNUM Правительство Индонезии предоставит Палестине помощь в размере $500 тысяч, сообщает Kompas.
«Мы предоставим гуманитарную помощь палестинскому народу через Международный Красный Крест на $500 тысяч», — заявили в департаменте многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии.
Индонезия продолжает призывать Совет Безопасности ООН предпринять конкретные шаги для прекращения насилия в Палестине.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Палестины в Джакарте просит правительство Индонезии оказать поддержку стране.
Подробнее в материале: Палестина просит Индонезию о помощи