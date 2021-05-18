Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Тюнинг-ателье K2 Vehicles создало из семиместного кроссовера Chevrolet Traverse катафалк. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты ателье переработали заднюю часть кроссовера для удобной перевозки гроба. Для этого задние кресла были сняты, а на полу тюнеры установили специальные напольные ролики для облегчения загрузки и разгрузки.

Задняя часть кузова значительно увеличена. При этом пассажирские окна второго ряда и пятой двери затемнены.

Внешне авто выделяется хромированной отделкой, новыми задними фонарями и иным дизайном боковых дверей.

Всего компания предлагает восемь модификаций катафалков. Среди них есть версии для перевозки погребальных урн и автомобили для перевозки сразу двух гробов.

Ранее компания Inkas из Канады представила вседорожник Chevrolet Suburban 2021 модельного года с бронёй, выполненной по стандарту CEN 1063 BR 6. Бронированный кузов машины может защитить от пуль автомата АК-47 и от осколков ручных гранат.

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