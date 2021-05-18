Киев, , 11:26 — REGNUM Россия попытается рассорить Украину и Молдавию, используя для этого ситуацию с исчезновением бывшего украинского судьи Николая Чауса, заявил на брифинге 18 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Чаус, похищенный в апреле в Кишиневе, выступил с видео-обращением, в котором заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами Украины. Также он заявил, что в данный момент не может сообщить о своем местонахождении, но его не похищали. Чаус заявил, что в его деле фигурируют «очень высокопоставленные люди» и запросил от Киева гарантий безопасности. В этот же день были запланированы переговоры глав МИД Украины и Молдавии.

«Был очень детальный разговор с коллегой… Визит совпал с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа», — заявил Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что Украина и Молдавия единодушны в том, что ситуация с Чаусом не должна быть использована третьей стороной, а именно Россией, чтобы поссорить Киев и Кишинёв, и пообещал, что стороны будет сосредоточены именно на этом.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 мая жена Чауса заявила украинским СМИ, что на кадрах своего видеообращения бывший судья «не похож сам на себя».

Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду во время встречи в Киеве в январе этого года объявили о полной перезагрузке отношений и начале «большой дружбы», но с момента похищения Чауса в Кишинёве отношения вновь были «поставлены на паузу».