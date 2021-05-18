Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM Руководство Бурятского государственного университета опровергло ранее появившуюся информацию о принуждении студентов к вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Ранее в соцсетях был опубликован скриншот сообщения, в котором сообщалось, что с 1 июня в общежитиях БГУ смогут остаться только привитые студенты. По словам анонимного автора поста, их ежедневно принуждают к вакцинации, угрожая выселением.

Официальные представители университета назвали информацию не соответствующей действительности.

«Сотрудникам и студентам БГУ действительно было предложено пройти вакцинирование от коронавирусной инфекции, однако никаких санкционных мер к студентам и сотрудникам, принявшим решение не вакцинироваться, не предусмотрено и применяться не будет», — отметили в учебном заведении.