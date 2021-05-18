Иваново, , 11:19 — REGNUM Уголовное дело по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении детей, обучавшихся в одном из интернатов в Ивановской области, возбуждено следственными органами. Преступление было выявлено следователями при расследовании уголовного дела в отношении бывшего губернатора региона Ивановской области — на данный момент это дело уже закрыто.

«В ходе расследования уголовного дела о крупном хищении в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня были получены сведения о фактах систематического растления малолетних в Ивановской области. Потерпевшими оказались воспитанники Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот», — цитирует Рен-ТВ источник, знакомый с материалами следствия.

По информации Рен-ТВ, в рамках уголовного дела о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, возбужденного 30 апреля в Центральном аппарате ГСУ СК РФ, задержаны и отправлены под арест экс-директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки, и бывший заместитель директора музыкальной школы. По данным телеканала, речь идёт о событиях десятилетней давности. Среди потерпевших — юноши и девушки, уже взрослые люди, долгое время молчавшие о своей трагедии. Так, бывшая воспитанница интерната рассказала, что с 13 лет ездила на дачу к бывшему замдиректора детского музыкального театра. Дети из интерната, по рассказам девушки, вскапывали, пропалывали огород — за деньги и мороженое, на этой же даче, по словам бывшей воспитанницы интерната, она подвергалась сексуальному насилию.

В следственных органах возбуждение уголовного дела и ход следствия официально не комментируют. В правительстве Ивановской области Рен-ТВ заявили, что сведениями о возбуждении уголовного дела не обладают.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень был задержан в ноябре 2020 года по обвинению в растрате 700 млн рублей. Накануне, 17 мая, стало известно, что уголовное дело в отношении него, а также другого фигуранта уголовного дела, бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, закрыто в связи с истечением срока давности.