Сургут, Югра, 18 мая, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Югры одобрило выделение 27,3 млн рублей региональному департаменту промышленности для обустройства временного полигона твёрдых коммунальных отходов в Сургуте. Об этом сообщают «Новости Югры».

Дарья Антонова Мусорный полигон

Напомним, суд ХМАО постановил, что единственный сургутский мусорный полигон должен быть незамедлительно закрыт, а его территория — рекультивирована. Срок эксплуатации данного полигона истёк ещё 1 января 2021 года. Близость свалки к аэропорту ухудшала орнитологическую обстановку в небе над Сургутом. Площадка для временного полигона должна быть готова до 30 июля 2021 года.

«В этой ситуации нужно видеть не проблему, а возможность. Речь о том, что сейчас можно заявиться на конкурсы федерального финансирования по рекультивации территорий полигонов, который проводит Министерство природных ресурсов. Кроме того, в этот проект можно было бы привлечь инвесторов», — отметила сургутская экологическая активистка Инна Бирук.