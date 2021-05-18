Брюссель, , 11:18 — REGNUM Североатлантический альянс готов к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, заявил глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич.

«Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия-НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможны», — сказал он на заседании на уровне начальников штабов в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в формате РФ — НАТО при условии, что будет предложено провести «субстантивный и равноправный диалог».

Ранее генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу, который должен быть готовым к диалогу с Москвой, не стоит снижать экономическое давление на Российскую Федерацию.