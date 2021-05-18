Ташкент, , 11:17 — REGNUM Всемирный банк поможет в строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар в Афганистане, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

17 мая глава ведомства Сардор Умурзаков встретится с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Анной Бьерде. По её словам, банк также поможет привлечь другие международные финансовые институты к участию в проекте.

Кроме того, Всемирный банк выделит средства на проведение полевых исследований и окажет техническое содействие для разработки проектно-сметной документации на строительство железной дороги.

Умурзаков и Бьерде обсудили также сотрудничество банка с Узбекистаном. В частности, стороны намерены принять новую программу партнерства на 2022−2026 годы.

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