Великий Новгород, , 11:17 — REGNUM В арбитраж Новгородской области поступил интересный иск, в котором в качестве истца выступает Центробанк России, а ответчика — областная прокуратура. Детали дела пока не сообщались, и сам иск к производству ещё не принят, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к надзорной инстанции были поданы 12 мая 2021 года. Сумма иска небольшая, всего 111 637,52 рубля, но пока неизвестно, что же стало причиной для обращения в суд.

Напомним, ЦБ РФ возглавляет Эльвира Набиуллина. Банк России был поставщиком в 1,2 тыс. госконтрактов на общую сумму почти 700 млн рублей.

Новгородскую прокуратуру с 2019 года возглавляет Сергей Столяров.