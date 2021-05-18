Владикавказ, , 11:17 — REGNUM Главой администрации руководителя и правительства Северной Осетии назначен Ибрагим Гобеев. Указ о его назначении подписан 14 мая врио главы региона Сергеем Меняйло.

На посту руководителя администарции он сменил Рустема Келехсаева, который освобожден от должности по собственному желанию.

О новом назначенце известно, что он работал в службе судебных приставов в разных субъектах Российской Федерации, в том числе возглавлял управление ФССП в городе Севастополе, а также управление государственной службы и кадров в центральном аппарате УФССП.

Ибрагим Гобеев в период работы Сергея Меняйло на посту полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе был его заместителем.

Гобеев — уроженец села Сурх-Дигора Ирафского района Северо-Осетинской АССР, ему 49 лет. Образование по специальности «Юрист» получил в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Армавирский лингвистический университет».