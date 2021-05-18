Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Грандиозный живой концерт «Классика на Дворцовой» состоится в честь дня рождения Санкт-Петербурга вечером 28 мая. Посетить его сможет любой желающий. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе комитета по культуре города на Неве.

27 мая 2021 года Санкт-Петербургу исполнится 318 лет. В 2021 году День рождения Северной столицы отпразднуют живым концертом на центральном площади города. В 21:30 мск 28 мая на Дворцовой площади для 15 тыс. зрителей вживую выступят сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, меццо-сопрано Анна Горячёва, а также академический симфонический оркестр Санкт-Петербургом филармонии имени Шостаковича и молодежный хор «СоГласие».

"По традиции в «Классике на Дворцовой» принимают участие молодые восходящие звёзды. В этот вечер на сцену выйдут солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а также Михайловского театра и театра «Зазеркалье», — рассказали в комитете.

Участниками хореографической программы «Классики» станут Театр балета имени Леонида Якобсона, Театр Аллы Духовой TODES, Московский Мюзик Холл, команда «Вера» (Тюмень), шестикратный чемпион мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей, а также танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (Пермь), чемпион мира по танцевальному спорту среди ансамблей в латиноамериканской программе.

Посетить гала-концерт сможет любой желающий бесплатно. Чтобы попасть на Дворцовую площадь горожанам необходимо будет заказать бесплатные электронные билеты на сайте classicgala.ru.

«Такой формат был согласован с органами Роспортебнадзора в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Один человек сможет получить до четырех электронных билетов для себя, семьи и друзей», — подчеркнули в ведомстве.

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