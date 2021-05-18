Москва, , 11:13 — REGNUM Жаркая погода влияет на работу организма, поэтому меняется и его реакция на пищу. С наступлением жары диетологи советуют облегчить рацион питания и перейти на холодные овощные супы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В силу того, что расход энергии в жару уменьшается, необходимо уменьшаться калорийность питания. Как заявила в беседе с РИА Новости диетолог Маргарита Королева, частоту приёмов пищи также следует сократить. По её словам, от трёх до пяти лаконичных приёмов пищи будет достаточно.

Что касается холодных супов, то в жару они не только освежают, но и дополнительно обеспечивают организм влагой.

«Мы, диетологи, конечно, пропагандируем супы в любую погоду. Это очень объёмный, сытный и при этом, как правило, низкокалорийный вид пищи. А холодные супы в жару ещё хорошо утоляют жажду естественным путём», — подчеркнул диетолог Сергей Обложко.

Он добавил, что многие супы, например, томатный суп гаспачо содержат большое количество минералов, которые позволяют восполнить дефицит микроэлементов в жаркое время. Кроме того, в таких супах используется большое количество свежих овощей, а мягкая клетчатка очень полезна для кишечника.

Помимо окрошки, гаспачо и ботвиньи диетологи советуют и свекольник.

«В отварном виде свекла прекрасна, она чемпион по пектину, — пояснил Обложко. — Это растворимая клетчатка, которая усиливает сытость, ускоряет метаболизм, обладает очищающими свойствами, выводит из кишечника весь негатив, нормализует стул».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время из-за пришедшего из пустыни Каракумы зноя в центре России наблюдается аномальная тёплая погода. В зоне аномального тепла температура воздуха ночью будет 13−18, а днём — 25−30 градусов. При этом, отмечают синоптики, такие значения температуры воздуха на 7−12 градусов выше климатической нормы, которая для Москвы на 18 мая составляет +18 °C.