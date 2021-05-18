Кито, , 11:15 — REGNUM Расположенное в архипелаге Галапагосских островов естественное скальное образование Арка Дарвина обрушилось в результате эрозии. Об этом 18 мая сообщает министерство окружающей среды Эквадора на своей странице в соцсети Facebook.

«Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении Арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. Это событие стало следствием естественной эрозии», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплена фотография, на которой запечатлен обрушившийся свод арки, в результате чего над морем теперь возвышаются два каменных столба. При этом Арка Дарвина была символом островов и популярным местом среди дайверов.

Отметим, Галапагосские острова находятся в Тихом океане и на них обитают многие уникальные виды животных, включая гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и др. При этом, по мнению ученых, наблюдения за галапагосскими черепахами стали для известного ученого XIX века Чарльза Дарвина началом в создании его теории эволюции путем естественного отбора.