Кызыл, , 11:13 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил беспокойство тем, что второй этап вакцинации «проходит слабо», несмотря на большое число привитых первым компонентом. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, некоторые территории не справляют с задачей введения второго компонента.

«Надо усиливать разъяснительную работу, нам сейчас нужно выработать общий иммунитет, тогда опасность начнёт отступать. А пока нам приходится отменять выпускные вечера в традиционной форме», — отметил глава.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Тувы, план вакцинации против коронавируса по состоянию на 17 мая выполнен на 34%. Как отмечается, по этому показателю республика состоит в тройке лидеров в России.

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