Москва, , 11:13 — REGNUM Электросамокаты должны передвигаться по пешеходной зоне со скоростью потока, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«Если это скутер или самокат, либо мощное электрическое средство едет по пешеходной части, то общее правило, которое во многих странах принято, — он должен ехать со скоростью пешеходного потока…» — приводит слова Ликсутова «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра пояснил, что скорость движения у транспортного средства «должна быть такая же, как у вас». По его словам, владелец скутера не должен «обгонять, расталкивать, создавать помех».

Ликсутов также рассказал, что столичный департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.