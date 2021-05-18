Киев, , 11:13 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодня, 18 мая, утром к нему с неизвестными целями приходили силовики, но сказали при этом, что прибыли к его соседям.

Мэр уточнил, что речь идёт о целой группе вооруженных и экипированных в шлемы правоохранителей, которых он обнаружил около 7 утра, когда выходил на тренировку.

«Был целый автобус с вооруженными людьми с автоматами, пистолетами… Группа вошла в подъезд… На мой вопрос, что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Но… Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю», — заявил Кличко.

Городской глава Киева отметил, что это «беспрецедентное давление на городскую власть» и что такого давления на руководство столицы Украины «не было даже во времена Януковича».

В свою очередь, Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков в доме, где проживает Кличко, но заявила, что к мэру эти следственные действия не имеют отношения. По данным спецслужбы, обыски проходят в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

ИА REGNUM напоминает, что в мае силовики провели обыски на целом ряде коммунальных предприятий Киева и в департаментах Киевской горгосадминистрации. Кличко тогда заявил, что расценивает эти обыски как давление на столичную власть и на него лично.