Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Новый проект актёра и рэпера Уилла Смита сподвиг американских звёзд привести своё тело в форму после локдауна. Об этом 18 мая сообщает Billboard.

По данным издания, примеру Смита последовали актёры Энтони Андерсон и Марлон Уэйанс, а также продюсер и рэпер Dr. Dre (настоящее имя — Андре Янг).

Ранее Уилл Смит опубликовал фотографию в своём Instagram-аккаунте, где показал своё тело после набранных килограммов за время пандемии. Актёр совместно с YouTube Originals запустил проект о своём похудении под названием «Лучшая форма моей жизни».

Читайте ранее в этом сюжете: Ник Джонас прокомментировал новость о своей госпитализации