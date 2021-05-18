Москва, 18 мая 2021, 11:12 — REGNUM Предположение Нарышкина о причастности Британии и США ко взлому ПО SolarWinds справедливое, потому что вся Силиконовая долина и ее разработки находятся под зонтиком спецслужб Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, за хакерской атакой на американскую компанию SolarWinds могут стоять американские спецслужбы. Такую вероятность не исключил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Читайте также: Нарышкин не исключил причастность спецслужб США к кибератаке на SolarWinds