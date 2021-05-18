Москва, , 11:12 — REGNUM Предположение Нарышкина о причастности Британии и США ко взлому ПО SolarWinds справедливое, потому что вся Силиконовая долина и ее разработки находятся под зонтиком спецслужб Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«В коды основных проектов закладываются «черные ходы» для сбора информации и влияния на процессы пользователей.

Не думаю, что спецслужбы намеренно вредили нефтепроводу в США, но если кто-то из бывших сотрудников имел такой доступ и потом использовал его для хакерской атаки, то это очень вероятная версия.

Тем более что в США специально нанимают хакеров для работы на спецслужбы. Но, сколько хакера не вербуй, он остается хакером.

И при любой возможности он поиграет на темной стороне Луны в Сети», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, за хакерской атакой на американскую компанию SolarWinds могут стоять американские спецслужбы. Такую вероятность не исключил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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