Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Клещи атаковали уже 12 305 человек на территории Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатели (293,5 случаев на 100 тыс. населения) превышают в 1,4 раза среднемноголетние данные и находятся на уровне сходного периода 2020 года. 2813 случаев атаки клещей произошли с детьми. Это на 19% ниже уровня аналогичного периода 2020 года, но в 1,4 раза больше среднемноголетнего уровня.

С клещевым вирусным энцефалитом госпитализированы 14 человек, из них шестеро — дети. С клещевым иксодовым боррелиозом — 61 человек (43 — дети).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские больницы получили иммуноглобулин для профилактики энцефалита.

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