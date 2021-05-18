Владивосток, , 11:24 — REGNUM Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по оформлению кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Всего выдано 22,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе правительства края.

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С начала реализации программы одобрено уже 5619 кредитов жителям Приморья. В том числе заключено 115 договоров на сумму 516,2 млн рублей на индивидуальное жилищное строительство. Средняя сумма займа составляет 4 млн рублей. Шесть льготных кредитов выдано участникам программы «Дальневосточный гектар».

При этом отмечается рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. Снизить цены позволит комплексное освоение территорий крупными федеральными застройщиками.

«Комплексная застройка запланирована в районе бухты Патрокл и Змеинки во Владивостоке. Предполагается, что застройщики предложат цену ниже, сложившейся сейчас на первичном рынке жилья. При этом новые квартиры будут уже с частичной отделкой», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сдержать в России рост цен на жилье можно только при серьезной государственной поддержке, заявила старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина. Так она прокомментировала информацию, что в РФ замедлился рост цен на новостройки.