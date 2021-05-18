Кострома, , 11:09 — REGNUM

Сегодня ночью сводный отряд «Молодёжки ОНФ» прибыл в Костромскую область. Это добровольцы из разных регионов, которые помогут местному населению справиться с последствиями урагана. Напомним, накануне в регионе прошли ливни и грозы со скоростью ветра 30 метров в секунду. Были повалены десятки тысяч деревьев, повреждены дома, здания соцучреждений. По данным МЧС России по Костромской области, режим ЧС сохраняется в четырех муниципальных районах — Кологривском, Нейском, Кадыйском и Макарьевском.

«Нашу команду отличает, прежде всего, оперативность. Девиз «Молодёжки ОНФ» — «Мы там, где нужна помощь» — мы каждый раз доказываем на деле. Работа в зонах ЧС ребятам хорошо знакома, опыт у них большой. В Иркутской области помогали устранять последствия наводнения в 2019 году, в том же году вместе со спасателями боролись с лесными пожарами в Красноярском и Забайкальском крае. В 2020 году работали на пожарах в Ростовской и Воронежской области — помогали местному населению, создавали минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. Теперь приехали в Костромскую область. Как показывает практика, лишних рук в таких ситуациях не бывает, — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Добровольцы «Молодёжки ОНФ» начали работу в Кологривском районе. Они проводят подомовой обход жителей пострадавших территорий, выясняют какая помощь необходима.

«Мы условно разделились на две группы. Юристы готовы предоставить консультации, помочь в составлении всех необходимых документов. Остальные участники команды займутся адресной помощью. Где-то нужно поставить покосившийся забор или распилить упавшие деревья. Выявляем категории одиноких и маломобильных жителей, чтобы решить все возникшее проблемы, — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» Павел Лобарев.

Напомним, в 2020 году было заключено соглашение о сотрудничестве с МЧС России. На его основе добровольцы проходят обучение и получают сертификаты общественных спасателей.