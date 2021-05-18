Москва, , 11:06 — REGNUM Прогноз Сбербанка, согласно которому в июне 2021 года Банк России увеличит ключевую ставку до 5,25%, выглядит обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Прогноз Сбера выглядит обоснованным. ЦБ идет за рынком так называемых безрисковых активов, а также подтягивает уровень ключевой ставки к нейтральному уровню по инфляции. До осени ключевая ставка ЦБ не превысит 6%, — сказал Домащенко. — Последние годы показали, что выход ключевой ставки ниже нейтрального уровня практически не сказался на уровне прочих кредитных ставок банковского сектора (не считая конечно ставок по субсидируемым государством программам). Например, в потребительском кредитовании (за исключением ипотеки) как они были высоки, так и остались».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что повышение ключевой ставки Банка России выше 5% ударит по российскому экономическому росту и не сможет обуздать инфляцию.

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