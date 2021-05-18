Москва, , 11:19 — REGNUM Власти попросили российских производителей сахара не увеличивать цены до конца сентября, чтобы избежать скачка цен после 1 июня, когда истечёт соглашение о предельной отпускной стоимости. Об этом пишет 18 мая газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух компаний-производителей.

«Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 руб./кг до конца сентября», — говорится в публикации.

В группе «Сюкден», которая торгует сахаром, кофе, какао и другими продовольственными товарами, пообещали до октября подержать цены для тех контрагентов, с которыми работа идёт в рамках соглашений по стабилизации цен. Переработчикам, оптовикам и рознице сахар продолжат продавать по рыночной цене.

В «Агрокомплексе» имени Н.И. Ткачева и «Русагро» заверили, что после 1 июня не планируют повышение цен.

В Минсельхозе сообщили, что взаимодействуют с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, мониторят цены и работают над недопущением необоснованного роста цен на базовые продукты питания. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что сахар в торговых сетях не должен дорожать, если сохранятся стоимость и объёмы поставок сахара.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители договорились о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Отпускные цены на сахар на заводах-производителях ограничили 36 рублями за килограмм, розничные цены — 46 рублями за 1 кг.

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