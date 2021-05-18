Ферзиково, Калужская область, 18 мая, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша посетил участницу Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Ферзиковского района Пелагею Королёву. В сентябре 2020 года Королёва отметила 100-летний юбилей. Она единственный участник освобождения Калуги, доживший до наших дней. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ферзиковского района Пелагея Королёва

Губернатор поблагодарил Пелагею Королёву за все, что она сделала для спасения калужской земли, для восстановления разрушенного хозяйства края, пожелал ветерану войны здоровья.

«Вы прошли всю войну, принимали участие в освобождении Калуги. Мы гордимся Вами», — сказал Владислав Шапша.

Калужанка прошла войну от Тулы до Кенигсберга, имеет звание гвардии старший лейтенант медицинской службы. Королеву призвали на фронт на второй день после начала Великой Отечественной войны. Девушка участвовала в обороне Тулы и в боях за освобождение Калуги, в битве под Москвой. Под Сталинградом Пелагея Сергеевна получила свою первую награду — медаль «За боевые заслуги». День Победы Пелагея Королёва встретила в Кенигсберге.