Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Приговоренные к высшей мере наказания жители американского штата Южная Каролина теперь будут вынуждены выбирать между расстрелом и казнью посредством электрического стула, после того как власти приняли новый закон, сообщает New York Post.

В рамках подписанного губернатором штата Генри Макмастером законопроекта смертельная инъекция будет по-прежнему основным методом отправления правосудия, однако в случае невозможно приведения приговора во исполнение таким методом заключенные, приговоренные к смертной казни, сможет выбрать два других метода.

Неопределившиеся же будут автоматически направлены на электрический стул, как сообщает местная пресса.

Последняя казнь в штате произошла в мае 2011 года, но, по данным Информационного центра по смертной казни, срок действия партии смертельных инъекционных наркотиков истек в 2013 году, что побудило трех заключенных получить отсрочки исполнения приговоров в порядке апелляции.

Южная Каролина стала четвертым штатом, разрешившим расстрелы, присоединившись к Миссисипи, Оклахоме и Юте. По данным Информационного центра по смертной казни, все четверо сохранили смертельную инъекцию в качестве основного метода казни.