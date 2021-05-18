Оренбург, , 11:04 — REGNUM В Оренбургской области в ближайшее время планируют открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи, сообщает региональный минздрав.

В ведомстве отметили, что в ближайших планах также развитие телемедицинского направления, контроль за маршрутизацией и лечением каждого оренбуржца. Итогом должно стать повышение качества и доступности онкологической помощи в регионе.

Губернатор Денис Паслер 17 мая проверил работу «тяжелого» оборудования Оренбургского онкодиспансера. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» для клиники приобрели новое оборудование на сумму больше 339 млн рублей: магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5Т, линейный ускоритель Varian Clinac iX и компьютерный томограф для топометрии GE Discovery RT.

«Все новые аппарата объединены единым программным комплексом, это топовое, дорогостоящее и высокоточное оборудование. Оно позволяет точно определить границы новообразования, направить концентрированный пучок лучей, выявить заболевание на ранней стадии. В этому (2021) году мы также закупим для онкоцентров области еще 33 единицы оборудования. Всё для того, чтобы дать нашим медикам возможность оказывать своевременную помощь оренбуржцам», — подчеркнул Денис Паслер.

Магнитно-резонансная и компьютерная томография — методы лучевой диагностики для исследования внутренних органов, тканей и костных структур, которые во всем мире признаются «золотым стандартом» диагностики — в том числе онкологических заболеваний. На новом аппарате КТ в Оренбургском онкодиспансере установлена дополнительная система лазеров для топометрии — проведения разметки опухоли. Уже совсем скоро новый аппарат перейдет планку в 300 исследований.

Среди нового тяжелого оборудования линейный ускоритель — высокотехнологичный аппарат для проведения лучевой терапии. Принцип работы линейного ускорителя — в направленном воздействии на опухоль пучка электронов. После введения в эксплуатацию нового линейного ускорителя «Varian Clinac iX» врачи оренбургского онкодиспансера получат возможность проводить лучевую терапию под любым углом и с разной интенсивностью пучка, что снизит лучевую нагрузку на здоровые ткани пациентов. Риск развития лучевых реакций на таком оборудовании сведен к минимуму.

«Новые аппараты КТ и МРТ дают возможность нашим врачам выявлять новообразования на ранней стадии, когда лечение онкологических заболеваний наиболее эффективно, — сообщил главный врач Оренбургского онкодиспансера Лев Кудяков. — Точный и быстро поставленный диагноз позволит врачам назначить правильное лечение и поможет пациентам сохранить здоровье и жизнь. А благодаря новому линейному ускорителю «Varian Clinac iX» частота и тяжесть лучевой реакции у пациентов будет снижаться, что позволит повысить качество их жизни. Мы очень благодарны губернатору и министерству здравоохранения региона за приобретение этого оборудования, поскольку оно позволит оказывать медицинскую помощь оренбуржцам на качественно новом и высоком уровне, соответствующем самым современным стандартам».

Для монтажа тяжелого оборудования в помещениях онкодиспансера был проведен капитальный ремонт помещений на сумму более 35 млн рублей. Заменена система электроснабжения, электроосвещения, система отопления, водопровода, установлены системы вентиляции и кондиционирования всех помещений. Финансирование капитального ремонта проводилось на средства регионального бюджета.