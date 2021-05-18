Барнаул, 18 мая, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Барнауле близки к завершению работы по созданию памятного знака в честь промышленных предприятий, эвакуированных на Алтай в первые месяцы Великой Отечественной войны. Подробности 18 мая сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Правительство Алтайского края Памятный знак в честь эвакуированных в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны промышленных предприятий

Идея создания этого памятного знака принадлежит Союзу промышленников Алтайского края.

«Говоря об истории, можно вспомнить про миллионы метров ткани для гимнастерок, сотни миллионов артиллерийских снарядов и более миллиарда патронов, которые Алтайский край дал фронту. Промышленность региона зарождалась именно тогда — в условиях, близких к экстремальным. На мой взгляд, наша важнейшая задача — сохранить память о тех людях, которые каждый день буквально в нечеловеческих условиях ковали Победу в тылу», — пояснил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В их числе Барнаульский и Бийский котельные заводы.

Важнейшее значение для обеспечения победы над врагом имела работа Барнаульского завода «Трансмаш», где было произведено более четверти всех танковых моторов, Станкостроительного завода, где производились патроны разного калибра, Барнаульского радиозавода, Барнаульского завода механических прессов,Рубцовского тракторного завода, где за годы войны было произведено более тысячи тракторов, необходимых для армии, промышленности, сельского хозяйства.

Всего за годы войны в крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 — в Барнауле. К примеру, основой сегодняшнего «Алтайвагона» стал созданный в 1927 году Днепродзержинский вагоностроительный завод им. газеты «Правда».

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