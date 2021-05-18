Омск, 18 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту несчастного случая с 16-летним подростком возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в областном следственном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, днём 17 мая пять учеников лицея пошли купаться на пруд в районе Кормиловской РЭС. В какой-то момент они решили переплыть на другой берег. Один подросток стал тонуть. Одноклассники пытались его спасти, но не смогли.

Выяснилось, что это место не приспособлено для купания. При этом отсутствуют оградительные и прибрежные запрещающие купание знаки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Действиям работников администрации районного посёлка Кормиловка будет дана правовая оценка. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток утонул в реке в Самарской области.

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