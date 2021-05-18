Москва, , 11:00 — REGNUM На повышение квалификации рабочих будет выделено более 1 млрд рублей, сообщает 18 мая сайт правительства России.

Цех производства мыла и глицерина косметической фабрики. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документы в рамках нацпроекта «Производительность труда» подготовлены Министерством экономического развития РФ. Субсидии выделят предприятиям на реализацию программы повышения квалификации рабочих. Кроме того, средства пойдут на формирование движения рационализаторов. Общий объём финансирования до 2024 года составит более 1 млрд рублей.

Как рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, важно создать условия для повышения конкурентоспособности отечественной промышленности на внешних рынках, а также «помочь предприятиям получить ориентиры и стандарты профессионализма, востребованного на высокотехнологичном производстве».

«Ключевой вектор развития в этом направлении — возрождение, поощрение и поддержка движения рационализаторов», — приводит его слова сайт правительства.

Предполагается, что на базе предприятий будут созданы «Точки кипения Hi-Tech» и корпоративные центры опережающей подготовки. «Точки» — пространства для коллективной работы, которые могут решать задачи рационализаторства. В правительстве их сравнили с коворкингами и новаторскими обучающими центрами.

Центры опережающей подготовки станут базами для передачи лучших методик подготовки сотрудников.

До конца 2024 года примерно 70 тыс. сотрудников должны пройти переподготовку, а около 100 тыс. — войти в ряды движения рационализаторов.