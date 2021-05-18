Москва, , 10:59 — REGNUM Нефть марки Brent на торгах 18 мая превысила психологическую отметку в $70 впервые с 15 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Днем ранее 17 мая Brent подорожала, пройдя зону $69,80, которая представляла собой последний промежуточный барьер на пути к важному уровню $70.

Участники рынка немного выдохнули на фоне признаков замедления темпов заболеваемости CIVID-19 в Индии, где ранее показатель долгое время превышал 300 тыс., тогда как 17 мая суточная заболеваемость составила 280 тыс.

Если тенденция получит продолжение, это станет неплохим подспорьем для экономики и рынка нефти в том числе на перспективу предстоящих недель и месяцев.

Тем временем Британия ослабила карантинные меры после четырех месяцев локдауна, что также улучшило перспективы спроса.

Укреплению Brent способствует и фактор слабого доллара, который продолжает отступать по всему спектру рынка.

Также стоит отметить, то в конце минувшей недели авиаперелеты в Америке выросли максимально с марта 2020 года, сигнализируя об оживлении спроса на топливо.

Все это подбросило нефть за пределы отметки $70, к максимальным с 8 марта значениям.

Теперь главная задача Brent на ближайшую перспективу — удержать завоеванные позиции и отстоять вышеупомянутый психологический уровень на дневном закрытии.

Есть опасность, что при малейшем ухудшении настроений инвесторов может начаться фиксация прибыли», — считает эксперт.

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