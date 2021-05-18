Киев, , 10:59 — REGNUM На Украину утром 18 мая прибыла новая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech объёмом почти 123 тысячи доз, сообщило украинское представительство ЮНИСЕФ.

Согласно источнику, самолёт с вакцинами уже приземлился в международном аэропорту «Киев».

Сообщается, что эти вакцины Украина получает не по коммерческим контрактам, а в рамках инициативы COVAX. Сейчас получен первый из четырех грузов новой партии — предполагается, что к концу недели ЮНИСЕФ доставит в страну почти 474 тыс. доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

ИА REGNUM напоминает, что 15 мая главный санитарный врач страныВиктор Ляшко объявил, чтос 24 мая на Украине начнется масштабная вакцинация педагогов — специалистов, работающих в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, вузах и профтехучилищах. Ляшко заявил, что педагогов будут прививать вакциной Pfizer, которую сейчас и доставляют в страну.