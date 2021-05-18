Москва, , 10:58 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова без оптимизма ожидает рассмотрения апелляции на приговор российскому компьютерному эксперту Александру Виннику, которое состоится 18 мая в Париже.

«Неоптимистичные», — ответила Москалькова на вопрос РИА Новости о прогнозе по делу.

18 мая в Париже открывается апелляционный процесс по делу Винника. Во Франции российского гражданина приговорили к пяти годам тюрьмы за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Винника задержали в Греции по запросу США. Американская сторона обвинила его в причастности к отмыванию денег через биржу криптовалют. В январе 2020 года власти Греции выдали российского гражданина Франции, чьи власти обвиняли его в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

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