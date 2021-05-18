Уфа, , 11:00 — REGNUM Заведующего ветеринарным участком заподозрили в получении взяток в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии сотрудников прокуратуры, подозреваемый заведующий Ишлинским ветеринарным участком ГБУ Аургазинская районная ветеринарная станция Башкирии не раз получал от руководителя предприятия деньги за выдачу ветеринарных правок о якобы проведенных ветеринарных осмотрах животных. Сотрудники надзорного ведомства считают, что на самом деле эти осмотры не проводились.

«В период с января по июнь 2020 года общая сумма полученных денег составила свыше 11 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и служебного подлога.

Расследование дела продолжается.