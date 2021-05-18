Москва, , 10:59 — REGNUM Значения температуры воздуха, которые наблюдаются в настоящее время в центре европейской части России, могут побить рекорд за все время метеорологических наблюдений. Об этом 18 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РБК.

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«В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 °С», — сказал он.

Также синоптик отметил, что последний рекорд 18 мая был установлен в конце позапрошлого века, когда температура воздуха составила +29,1 °С. При этом Вильфанд уточнил, что высокая температура воздуха сохранится и в ночное время.

«В ночь на 18 мая температура будет от +17 до +18 °С», — пояснил он, добавив, что такие высокие значения температуры воздуха в ночное время характерны для наиболее теплых пяти дней в Краснодарском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кратковременные заморозки ожидаются в Омске.