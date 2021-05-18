Загреб, , 10:56 — REGNUM Московский ЦСКА отпустил главного тренера Ивицу Олича в сборную Хорватии на время чемпионата Европы по футболу. Об этом 18 мая сообщил агент Деян Йоксимович.

«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», — цитирует Йоксимовича «Р-Спорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что хотел бы видеть Олича в своём тренерском штабе на Евро-2020.

Напомним, в марте 2021 года Олич стал главным тренером ЦСКА. С 2017 по 2021 год он был помощником Далича в сборной Хорватии.

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