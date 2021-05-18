Джакарта, , 10:56 — REGNUM В ВМС Индонезии заявили, что между частями затонувшей подводной лодки Nanggala-402 несколько метров, сообщает CNN Indonesia.

Расстояние между носовой частью и корпусом подлодки Nanggala-402 составляет примерно 107 метров.

Данные получены благодаря подводной съемки, произведенной китайским судном, развернутым на месте затонувшей подводной лодки.

Военные Индонезии и Китая пытались поднять на поверхность несколько частей затонувшей подводной лодки. Однако эти попытки не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские военные, задействованные для оказания помощи в операции по спасению подводной лодки Nanggala-402, обнаружили воронку глубиной 10−15 метров недалеко от места затонувшей подлодки.

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