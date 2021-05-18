Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 мая, за минувшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 65 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 81 год и женщины в возрасте 79 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 1825 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 59 человек, — на ИВЛ — три пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 42 389 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2616 детей; 38 500 пациентов выздоровели (+67 за сутки).