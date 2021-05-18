Ярославль, 18 мая 2021, 10:55 — REGNUM В Ярославской области Любим, Данилов, Мышкин и Ростов претендуют на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В случае победы городам будут выделены федеральные средства на благоустройство. Результаты конкурса станут известны до 1 сентября 2021 года.
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года, он был организован по поручению Президента Российской Федерации.
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